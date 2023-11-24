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Канада и ЕС хотят добиться прогресса в использовании активов РФ для Украины

Канада и ЕС хотят использовать конфискованные активы РФ для Украины

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Канада и Евросоюз заявили о необходимости прогресса в вопросе использования дохода от замороженных на Западе российских активов для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

«Канада и ЕС признают, что в координации с партнерами необходимо добиться решительного прогресса в вопросе использования сверхдоходов от иммобилизованных российских активов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они должны быть использованы на нужды восстановления и реконструкции на Украине.

После 24 февраля 2023 года страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около €300 миллиардов.

До этого директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев назвал попытки формализовать через бумаги условия возвращения арестованных российских активов фиговым листом.

Ранее в МИД России пообещали ответить на антироссийские действия Финляндии.

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