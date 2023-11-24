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Финляндия решила послать России четкий сигнал по проблеме мигрантов

Финский премьер Орво: мы хотим послать РФ четкий сигнал по ситуации с мигрантами

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Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна намерена подать России четкий сигнал по проблеме мигрантов на границе. Об этом со ссылкой на финскую газету Ilta-Sanomat сообщает ТАСС.

По информации издания, Орпо обвинил Россию в провоцировании кризиса с мигрантами и заявил, что хочет послать РФ четкий сигнал, чтобы она прекратила свою деятельность.

22 ноября Финляндия подтвердила решение закрыть почти все КПП с РФ до конца февраля 2024 года.

Столь резкий шаг в Хельсинки объясняют желанием обеспечить безопасность своих граждан и не допустить наплыва нелегальных мигрантов. При этом посол Финляндии заявил о готовности продолжать сотрудничество с погранслужбой РФ.

До того сообщалось, что в Мурманске начали бороться с переходом мигрантов в Финляндию.

Ранее Кремль прокомментировал намерения Запада закрыть практически все пункты пропуска с Россией.

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