Финляндия решила послать России четкий сигнал по проблеме мигрантов

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна намерена подать России четкий сигнал по проблеме мигрантов на границе. Об этом со ссылкой на финскую газету Ilta-Sanomat сообщает ТАСС.

По информации издания, Орпо обвинил Россию в провоцировании кризиса с мигрантами и заявил, что хочет послать РФ четкий сигнал, чтобы она прекратила свою деятельность.

22 ноября Финляндия подтвердила решение закрыть почти все КПП с РФ до конца февраля 2024 года.

Столь резкий шаг в Хельсинки объясняют желанием обеспечить безопасность своих граждан и не допустить наплыва нелегальных мигрантов. При этом посол Финляндии заявил о готовности продолжать сотрудничество с погранслужбой РФ.

До того сообщалось, что в Мурманске начали бороться с переходом мигрантов в Финляндию.

Ранее Кремль прокомментировал намерения Запада закрыть практически все пункты пропуска с Россией.