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Премьер Британии оценил уровень миграции в стране

Премьер Британии Сунак заявил о слишком высоком уровне миграции в королевстве

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Peter Nicholls/Reuters

Глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что в настоящее время в стране наблюдается слишком высокий уровень миграции. Слова премьер-министра королевства передает РИА Новости.

«Я четко осознаю, что уровень миграции слишком высок и должен быть снижен до более рационального уровня», — подчеркнул он.

Премьер-министр добавил, что Лондону необходимо и дальше принимать меры для сокращения легальной миграции. В частности, председатель правительства обратил внимание на указ об обучении иностранных студентов на территории Великобритании.

Речь идет о документе, который должен вступить в силу в январе 2024 года. Согласно указу, переезжающие в королевство зарубежные студенты больше не смогут брать с собой родственников.

При этом, по данным Бюро национальной статистики Великобритании, к концу прошлого года показатель чистой миграции в стране достиг рекордно высоких значений. Согласно официальной информации, в 2022 году в королевство прибыли порядка 745 тыс. иностранных граждан.

В начале ноября американский бизнесмен Илон Маск заявил, что европейские страны оказались на пороге гражданской войны. По мнению миллиардера, государства региона находятся в опасной ситуации из-за стычек их граждан с мигрантами.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами пожаловалась на миграционную политику Европейского союза (ЕС).

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