Саакашвили призвал к дерусификации Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что поддерживает «концепцию дерусификации» страны, выдвинутую оппозиционной партией «Лело». В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он призвал сделать этот вопрос общим для всех грузин.

«Дерусификация должна быть именно тем делом, которым должен заниматься каждый, и откладывать которое — то же самое, что отложить лечение какой-нибудь серьезной болезни. Российский вирус, который угрожает нашему национальному организму гибелью, нуждается в мобилизации иммунитета и сил всего общества. В этой мобилизации у каждого свой фронт. «Коалиция победы» должна проявить свои лучшие качества, другие партии — свои, и я желаю им успеха в этом», — написал Саакашвили.

При этом партия «Лело» предложила запретить россиянам и российским компаниям участвовать в грузинских государственных тендерах. Согласно инициативе оппозиционеров, это необходимо для того, чтобы западные партнеры Грузии не могли уличить государство в обходе антироссийских санкций.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее Саакашвили назвали симулянтом без политических перспектив.