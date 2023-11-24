«Исламский джихад»* заявил, что готов соблюдать перемирие в секторе Газа

Представитель группировки «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима»), которая является боевым крылом палестинской группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России), Абу Хамза заявил, что группировка готова соблюдать перемирие с Израилем в секторе Газа, передает ТАСС.

«Мы заявляем о нашей приверженности прекращению военных действий на период гуманитарного перемирия, которое действует до тех пор, пока противник (Израиль. — «Газета.Ru») выполняет [обязательства]», — заявил он.

Кроме того, Абу Хамза прокомментировал договоренность об обмене заложниками между сторонами. Он заявил, что палестинский народ никогда не оставит своих граждан в заключении. По его словам, они «не откажутся от своей битвы», пока не достигнут всех своих целей.

24 ноября в «Исламском джихаде» заявили, что любое нарушение Израилем условий гуманитарного перемирия в секторе Газа повлечет за собой «соответствующий ответ».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.