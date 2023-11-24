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В Армении очертили условия выхода из ОДКБ

Премьер Пашинян: вопрос выхода из ОДКБ будет решаться с учетом интересов Армении

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Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Армения примет решение по вопросу выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), исходя из интересов страны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан и диаспоры. Его слова приводит ТАСС.

«Если на данный момент мы приняли или не приняли какое-либо решение, то наш ориентир — государственный интерес Армении», — сказал Пашинян.

По его словам, членство страны в организации не дает ей необходимой поддержки, но в то же время является помехой для получения помощи от других стран.

«Наши партнеры по ОДКБ тоже должны нас понять», – добавил премьер. Пашинян пояснил, что Армения хочет сделать все, чтобы полностью понять членов ОДКБ и сделать свою позицию понятной для организации.

23 ноября генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что речи о выходе Армении из организации на данный момент не идет.

Ранее в Кремле отреагировали на отказ Армении участвовать в минском саммите ОДКБ.

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