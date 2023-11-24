Запад обвинили в подталкивании Зеленского к переговорам с Россией

Западные союзники Украины, в особенности США и Германия, пытаются добиться для Киева выгодной переговорной позиции, чтобы он мог вести диалог с Москвой о «суверенитете и территориальной целостности», пишет Bild. По мнению военного обозревателя издания Юлиана Репке, американский президент Джо Байден и немецкий канцлер Олаф Шольц не собираются напрямую требовать от украинского лидера Владимира Зеленского переговоров с Россией, а действуют несколько иначе.

«Шольц и Байден хотят как можно скорее положить конец конфликту на Украине, но заставить Зеленского вести переговоры очень специфическим образом <...> Германия и Соединенные Штаты планируют снабжать Киев именно тем вооружением и именно в тех количествах, в которых украинская армия способна удерживать нынешний фронт, но в неспособна к наступательным действиям», — говорится в тексте.

Как отмечает Bild, это стратегия США и Германии должна подтолкнуть Зеленского к самостоятельному решению в пользу диалога с Россией без давления извне. Источники издания подчеркивают, что украинский лидер должен по своей воле объяснить своему народу, почему придется идти на переговоры с Москвой.

Ранее в США заявили, что Зеленский находится в отчаянии.