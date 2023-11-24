Новый президент Аргентины передумал лететь в США

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей отменил свою поездку в США, чтобы сформировать свою команду для вступления в должность главы государства. Об этом пишет издание Telam.

По информации издания, Милей отменил поездку в Соединенные Штаты, запланированную на выходные, чтобы сформировать свою рабочую команду. При этом новый президент Аргентины заявил, что до своей инаугурации намерен посетить США и Израиль.

«Я планирую поехать в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк, это духовный вопрос. Я собираюсь поехать туда, где молился ребе (могила раввина Менахема Менделя Шнеерсона, известного как «Любавичский ребе», находится в Квинсе, штат Нью-Йорк. — «Газета.Ru»)», — заявил Милей.

До этого Reuters сообщало, что бывший президент США Дональд Трамп созвонился с избранным руководителем Аргентины Хавьером Милеем.

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