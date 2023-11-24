Перемирие между Израилем и ХАМАС сочли временным затишьем

Временная приостановка боевых действий между Израилем и ХАМАС вряд ли станет постоянной, пишет Bloomberg. По мнению обозревателя издания Генри Майера, речь идет лишь о временном затишье.

«На карту поставлено политическое выживание премьер-министра [Израиля] Биньямина Нетаньяху, он и ХАМАС разделяют общую реальность: прекращение войны сейчас не в их интересах <...> уход [Израиля] сейчас будет выглядеть как поражение. Но эта цель кажется недостижимой, поскольку ХАМАС, признанный США и Европейским Союзом террористической организацией, глубоко укоренился в обширной и секретной сети туннелей, которую он может использовать для борьбы с Израилем», — говориться в тексте.

Как отмечает Bloomberg, Израиль дал понять, что может эскалировать войну, попытавшись захватить контроль над южной частью Газы, куда бежали мирные жители. Издание подчеркивает, что это еще больше разожжет арабское и международное общественное мнение.

«Без прекращения боевых действий и дипломатических усилий по возрождению решения проблемы двух государств для палестинцев пострадают интересы США и их союзников. Это укрепит заклятого врага Израиля Иран и сделает историческую сделку по установлению связей между Саудовской Аравией и еврейским государством еще более отдаленной перспективой», — заключается в материале.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее ЮАР потребовала признать Израиль государством апартеида.