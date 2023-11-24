Премьер-министр Литвы прибыла в Киев

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыла в Киев. Об этом она сообщила в своем аккаунте в X.

На опубликованных фото политик возлагает цветы у фотографий павших украинских военнослужащих.

«Я отдала дань уважения мужчинам и женщинам, которые пожертвовали своей жизнью, защищая самые фундаментальные права нации: существовать и жить свободно. Они отдали свои жизни, чтобы защитить всех нас», — написала Шипоните.

Других подробностей премьер не привела.

На этой неделе стало известно, что Литва поставила на Украину партию военных грузов, в который вошли 3 млн патронов к стрелковому оружию и зимнее снаряжение. Как сообщало литовское Минобороны, помимо передачи военной техники и боеприпасов, республика активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию раненых бойцов, организует экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.