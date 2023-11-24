В ФРГ рассказали о проблемах с украинскими беженцами

Только 135 тыс. украинских беженцев, проживающих в Германии, нашли работу, пишет Bild. По данным федерального агентства занятости ФРГ, речь идет о всего 19% от числа всех мигрантов из Украины на территории страны.

«Большинство из них работают в сфере услуг, на производстве, строительстве и в гостиничном бизнесе. Еще 467 тысяч трудоспособных взрослых беженцев получают гражданское пособие. Украинцы, в отличие от многих других беженцев, получили возможность немедленно трудоустраиваться, в результате чего они действительно получают работу намного быстрее, чем другие беженцы. Но по сравнению с другими европейскими странами интегрируются на рынке труда в Германии они все равно медленно», — говорится в тексте.

Как отмечает Bild, беженцы испытывают языковые проблемы и сложности с признанием профессиональной квалификации. При этом издание подчеркивает, что власти Германии запустили для украинцев «турбо-программу» по трудоустройству, которая должна позволить получать работу с низким знанием немецкого. Однако почти 470 тыс. трудоспособных мигрантов живут на гражданское пособие.

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