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В Калининграде предупредили Литву о последствиях закрытия последнего КПП на границе

Лысков: у Литвы нет возможности закрывать границу с Россией безболезненно

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Возможное закрытие последнего оставшегося КПП на границе с Калининградской областью принесет Литве негативные экономические последствия. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

«Мы надеемся, что руководители соседней страны будут придерживаться здравого смысла и попробуют представить себе экономические последствия своих действий. В отличие от Финляндии, у Литвы нет возможности закрывать границу с Россией безболезненно», — сказал Лысков.

Пограничный пункт пропуска «Чернышевское» (Кибартай) на текущий момент единственный КПП для легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные Литва закрыла в 2022 году.

23 ноября стало известно, президент Литвы Гитанас Науседа обратился к министру иностранных дел республики Габриэлюсу Ландсбергису с призывом сохранять спокойствие и воздержаться от заявлений «из кустов» по поводу военной угрозы со стороны России.

До этого российская таможня обвинила Литву в саботаже работы пункта пропуска под Калининградом.

Ранее таможенники КПП «Чернышевское» нашли тайник с боеприпасами в иномарке россиянина.

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