Пашинян заявил, что телеканалы РФ нарушают соглашение о вещании в Армении

Правительство Армении зафиксировало случаи нарушения отдельных пунктов соглашения о вещании на территории республики со стороны ряда российских телеканалов. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает ТАСС.

В частности, он обратил внимание на положения о запрете вмешательства во внутренние дела государства и попыток дестабилизировать политическую ситуацию внутри страны. При этом, по словам Пашиняна, в последние несколько месяцев армянские государственные учреждения зафиксировали «определенные проблемы» с выполнением данных требований.

«Принимая во внимание дружеские отношения между Арменией и Россией, Министерство высоких технологий пригласило российскую сторону официальным письмом для консультаций, чтобы обсудить эту ситуацию и понять, какими должны быть результаты и выводы», — подчеркнул глава кабинета министров.

Также он выразил надежду, что Москва и Ереван проведут соответствующие консультации уже в ближайшее время. Как сказал председатель правительства, эти встречи необходимы для оперативного урегулирования ситуации в дружеской атмосфере.

24 ноября секретарь оппозиционной фракции в парламенте Армении «Честь имею» Тигран Абрамян обвинил руководство страны в намеренном обострении отношений с РФ. В то же время он отметил, что Еревану нельзя разрывать дипломатические связи с Москвой.

Ранее в Кремле прокомментировали отсутствие армянской делегации на саммите ОДКБ в Минске.