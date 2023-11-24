Кремль прокомментировал намерения Запада закрыть практически все пункты пропуска с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами выразил надежду, что до «железного занавеса» на российских границах со стороны западных стран дело не дойдет.

Так он ответил на вопрос журналистов, не кажется ли Кремлю, что европейские страны, которые объявили о намерении закрыть практически все пункты пропуска с Российской Федерацией, намеренно хотят опустить «железный занавес».

Песков подчеркнул, что говорить об этом пока преждевременно.

«Много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдет», — отметил он.

23 ноября в посольстве РФ в Норвегии сообщили, что две страны обсуждают работы единственного контрольно-пропускного пункта (КПП) на общей границе.

22 ноября стало известно, что Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного погранперехода Райя-Йоосеппи, находящегося в Мурманской области. Пункты пропуска не будут работать до 23 февраля следующего года, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. В Хельсинки столь резкий шаг объясняют желанием обеспечить безопасность своих граждан и не допустить наплыва нелегальных мигрантов. Финские власти даже обратились в европейское пограничное агентство Frontex с просьбой выделить 60 сотрудников для усиления охраны границы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия включила Норвегию в список недружественных стран.