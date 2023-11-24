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Финляндия усомнилась в случайном повреждении газопровода Balticconnector

МИД Финляндии сомневается, что газопоровод Balticconnector повредили случайно

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Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters

Газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель могли повредить намеренно, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Об этом сообщает Financial Times.

«Возможно, но маловероятно, что судно в течение восьми часов может [непреднамеренно] повредить два кабеля связи и газопровод», — заявила дипломат.

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в ночь на 8 октября. Сначала операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке, из-за чего клапаны трубы перекрыли.

В ходе расследования на морском дне с обеих сторон трубопровода были найдены следы от якоря, «уходящие» на несколько километров в восточном направлении. Газопровод был поврежден примерно в то же время, когда в этом районе проходил китайский корабль.

Власти Финляндии заявили, что якорь, скорее всего, принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear, которое в то же время пришвартовалось в порту Санкт-Петербурга. На снимках с камер было видно, что его якорные цепи сброшены в воду.

Ранее эксперт рассказал о последствиях закрытия Балтийского моря для РФ.

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