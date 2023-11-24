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В Кремле сообщили об участии Путина в конференции, посвященной ИИ

Песков: Путин примет участие в конференции, посвященной искусственному интеллекту

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что российский президент Владимир Путин примет участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, конференция состоится 24 ноября.

«Президент ... будет принимать участие в пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», — поделился официальный представитель Кремля.

До этого Путин принимал участие в онлайн-саммите «Большой двадцатки». Российский президент присоединился к саммиту по видеосвязи из Кремля.

23 ноября президент РФ также принимал участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходил в столице Белоруссии Минске. После саммита президент Белоруссии Александр Лукашенко проводил Путина в аэропорт. Главы государства вместе вышли из президентского лимузина Aurus. Затем они обнялись.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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