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Дарье Треповой продлили арест

Суд продлил арест Дарьи Треповой по делу о теракте против военкора Татарского

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Максим Блинов/РИА Новости

Арест Дарьи Треповой, которая обвиняет в теракте, где погиб военкор Владлен Татарский, продлили по 18 апреля. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Сам теракт случился 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. В результате взрыва погиб сам Татарский, который проводил в заведении творческую встречу. В осуществлении теракта подозревают Дарью Трепову, которую 13 ноября признали вменяемой.

Стало известно, что 52 посетителя лекции получили серьезные травмы: ожоги, ранения головы и глаз, осколочные раны различных областей тела, взрывные травмы, тяжелые контузии, повреждения внутренних органов, множественные переломы костей. Одному человеку пришлось удалить глазное яблоко. Помимо взрослых, пострадало шестеро детей и подростков.

Посетители лекции военкора Владлена Татарского приехали на ту встречу из самых разных уголков страны. Помимо петербуржцев, пострадали жители Москвы, Нижнего Тагила, Ставрополя, Пензы, Рыбинска (Ярославская область), Саранска, Оренбурга, Кузбасса.

15 ноября в Санкт-Петербурге Дарью Трепову доставили в суд на первое слушание. Однако во время заседания объявили, что один из потерпевших скончался.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.

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