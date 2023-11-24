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В Молдавии оппозиция покинула заседание парламента в знак протеста

Депутат Старыш: оппозиция покинула парламент в знак протеста против режима ЧП

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Vladislav Culiomza/Reuters

В Молдавии депутаты от фракции оппозиционного Блока коммунистов и социалистов покинули зал заседаний парламента в знак протеста против продления режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране еще на 30 дней. Об этом сообщил депутат Константин Старыш в своем выступлении. Заседание транслировалось на сайте законодательного органа.

«Режим ЧП используется властью для репрессий против оппозиции и попрания закона. В знак протеста мы покидаем заседание», — заявил парламентарий.

Вице-председатель парламента республики Влад Батрынча отметил, что полномочия комиссии по чрезвычайным ситуациям значительно выросли, а свои решения они принимают в обход центральной избирательной комиссии, прокуратуры и судебных инстанций.

Он сообщил, что за более чем два года комиссия ни разу не отчитывалась перед парламентом.

Бывший президент Игорь Додон в конце ноября заявил, что Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) не собирается работать с представителями правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) в регионах страны.

Режим ЧП в Молдавии действует с конца 2021 года, изначально его ввели из-за возможных перебоев в поставках газа. Позже причиной продления назвали ситуацию на Украине.

Ранее Додон также заявлял, что в скором времени в стране предстоят позитивные перемены.

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