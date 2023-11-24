В Кремле рассказали, против чего направлена операция «Наемник»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, против кого начата операция «Наемник», про которую накануне упомянул российский лидер.

23 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил представителям стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о проведении операции «Наемник», направленной на борьбу с террористическими группировками.

Как отметил Путин, Москва последовательно укрепляла сотрудничество с другими странами для решения соответствующих задач. В частности, стороны наращивали взаимодействие по линии правоохранительных органов и спецслужб.

По словам Песков, в государствах-членах ОДКБ действуют вербовщики, которые пытаются втянуть граждан в незаконные террористические группировки в других странах.

«Им удается совратить на этот преступный путь граждан. С этим борются не первый день, подчеркнута политическая воля на продолжение», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в Белоруссии назвали главную задачу, которая стоит перед странами ОДКБ.