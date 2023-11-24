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В Кремле рассказали, против чего направлена операция «Наемник»

Песков: операция «Наемник» направлена против вербовки людей в терророрганизации

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, против кого начата операция «Наемник», про которую накануне упомянул российский лидер.

23 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил представителям стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о проведении операции «Наемник», направленной на борьбу с террористическими группировками.

Как отметил Путин, Москва последовательно укрепляла сотрудничество с другими странами для решения соответствующих задач. В частности, стороны наращивали взаимодействие по линии правоохранительных органов и спецслужб.

По словам Песков, в государствах-членах ОДКБ действуют вербовщики, которые пытаются втянуть граждан в незаконные террористические группировки в других странах.

«Им удается совратить на этот преступный путь граждан. С этим борются не первый день, подчеркнута политическая воля на продолжение», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в Белоруссии назвали главную задачу, которая стоит перед странами ОДКБ.

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