Президент Украины Владимир Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте. Об этом в статье для The American Conservative (TAC) пишет корреспондент Дуг Бэндоу.

По его мнению, по мере приближения второй годовщины с начала специальной военной операции (СВО) союзники Киева теряют веру в благоприятный итог конфликта для Украины. При этом возможность заключения мирного соглашения с Россией по-прежнему остается табу.

«Зеленский впал в неподдающееся объяснению отчаяние, заявив: «Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто.» Даже его военное командование стало неохотно выполнять его приказы о проведении дорогостоящих и неэффективных наступательных операций», — пишет Бэндоу.

Он добавил, что переговоры между Москвой и Киевом необходимо возобновить при гораздо менее многообещающих обстоятельствах, чем год назад.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал публикации западных СМИ, из которых следует, что США в начале конфликта искренне рассчитывали на победу Украины.

TAC: Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте.