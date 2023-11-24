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В США заявили, что Зеленский находится в отчаянии

TAC: президент Украины Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте

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Olivier Matthys/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте. Об этом в статье для The American Conservative (TAC) пишет корреспондент Дуг Бэндоу.

По его мнению, по мере приближения второй годовщины с начала специальной военной операции (СВО) союзники Киева теряют веру в благоприятный итог конфликта для Украины. При этом возможность заключения мирного соглашения с Россией по-прежнему остается табу.

«Зеленский впал в неподдающееся объяснению отчаяние, заявив: «Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто.» Даже его военное командование стало неохотно выполнять его приказы о проведении дорогостоящих и неэффективных наступательных операций», — пишет Бэндоу.

Он добавил, что переговоры между Москвой и Киевом необходимо возобновить при гораздо менее многообещающих обстоятельствах, чем год назад.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал публикации западных СМИ, из которых следует, что США в начале конфликта искренне рассчитывали на победу Украины.

TAC: Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте.

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