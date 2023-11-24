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Экс-премьер Украины объяснил, зачем Ермак ездил в США

Экс-премьер Украины Азаров: Ермак ездил в США просить отмены выборов

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РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ездил в США, чтобы добиться от своих кураторов позволения отменить или перенести президентские выборы. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Я думаю, этот вопрос не ставился вот так напрямую, как я его сейчас поставил. Скорее всего, он ставился косвенно. Потому что Киеву надо сыграть в игру: там же у нас как бы демократы — и они вроде бы за выборы. Но в данном случае не совсем», — сказал Азаров.

Он добавил, что де-юре выборы на Украине состояться должны, поскольку их можно перенести или отменить только в случае войны. Война же объявлена не была, напомнил политик.

Ермак считает, что 2024 год станет решающим для ВСУ. Об этом он заявил на мероприятии в Вашингтоне. Глава офиса президента попросил западные страны продолжить оказывать поддержку Украине, вводить больше санкций в отношении России, а также помочь укрепить систему ПВО из-за возможных атак по энергетической инфраструктуре в преддверии зимы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил опасение в связи с тем, что политические дискуссии в случае проведения в стране президентских выборов могут привести к «большой беде».

Ранее в офисе Зеленского рассказали, когда будет решающий момент в конфликте.

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