Стало известно, какая страна сыграла ключевую роль в перемирии Израиля и ХАМАС

Катарская сторона оказала значительное влияние на достижение соглашения о временном прекращении огня между Израилем и ХАМАС, передает Al Jazeera. По мнению обозревателя телеканала Хашема Ахельбарра, Катар смог за четыре недели убедить стороны конфликта пойти на некоторые уступки.

«Катар поддерживает связь с израильтянами через Моссад, с ХАМАС через политбюро, созданное в Дохе, а также с руководством [палестинской группировки], базирующимся в секторе Газа. Он хотел бы гарантировать, что сегодняшний день, в каком-то смысле, станет кульминацией соглашения: никаких серьезных нарушений, освобождение пленников в обмен на палестинских заключенных, бесполетная зона и, в частности, увеличение помощи Газе», — говорится в тексте.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее ХАМАС обвинили в ведении психологической войны против Израиля.