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В США считают, что у Байдена проблемы из-за раскола демократов по ситуации в Газе

The Hill назвал разногласия демократов по Газе проблемой для Байдена

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Global Look Press

Нарастающий раскол в Демократической партии в отношении действий президента США Джо Байдена вокруг вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной становится серьезной политической проблемой для него. Об этом пишет The Hill.

Авторы статьи назвали раскол демократов из-за ситуации в секторе Газа проблемой для главы государства. Они отметили, что это также накладывается на сложности, с которыми президент сталкивается при работе с молодыми избирателями.

По данным The Hill, аналитики и стратеги Демократической партии заметили растущее разочарование по отношению к Байдену со стороны однопартийцев. Эксперты считают, что если бы выборы нового главы государства прошли в ближайшие две недели, у демократов появилась бы действительно серьезная проблема.

Тем временем газета The Washington Post писала, что популярность Байдена среди молодых избирателей в США падает, так как он не выступил за прекращение огня в секторе Газа. Журналисты издания пришли к выводу, что большинство американских избирателей поддерживают Израиль, но молодежь считает, что это государство действует слишком жестко.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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