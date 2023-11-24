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Финляндия может ограничить подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки

Министр Валтонен: Финляндия ограничит подачу заявок об убежище в аэропорту

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Финляндия рассматривает возможность ограничения подачи заявок об убежище в аэропорту Хельсинки, если Россия «продолжит пропускать мигрантов» без документов через границу. Об этом заявила министр иностранных дел североевропейской страны Элина Валтонен в интервью газете Financial Times.

На этой неделе издание «Фонтанка» сообщала, что за последние несколько дней из России в Финляндию перебрались 400 беженцев, преимущественно из арабских стран.

По словам Валтонен, речь идет о нелегальных мигрантах из Йемена, Ирака и Сирии. Как отмечает FT, Финляндия заявляет, что российские власти якобы используют беженцев с целью оказать давление на соседнее государство.

Глава МИД Финляндии утверждает, что Россия якобы не только пропускает людей без документов через границу, но и помогает им пересечь границу.

На прошлой неделе правительство Финляндии приняло решение закрыть до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с Россией. 19 ноября финские власти закрыли пятый КПП — «Вартиус».

В дальнейшем СМИ сообщили, что беженцы из африканских и арабских стран, не успевшие попросить убежище в Финляндии до закрытия КПП на финско-российской границе, ищут обходные пути. В первый день, когда КПП были закрыты, финские пограничные наряды задержали нескольких мигрантов, рискнувших обойти погранпункты.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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