В МЧС РФ назвали число россиян, покинувших сектор Газа с 7 октября

С начала вооруженного конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС с 7 октября сектор Газа через контрольно-пропускной пункт на границе с Египтом покинули 750 граждан России. Об этом сообщил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко, передает РИА Новости.

По его словам, 24 ноября в московском аэропорту Домодедово приземлился седьмой самолет, эвакуировавший россиян из Каира. На его борту было 103 человека, в том числе 47 детей.

Всего с начала эвакуации в Россию вернулись 56 человек, а КПП «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом пересекли 750 человек. По данным МЧС РФ, за минувшие сутки контрольно-пропускной пункт пересек 101 россиянин, сейчас они направляются в египетскую столицу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.