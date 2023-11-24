Киевское издание предсказало появление пророссийской коалиции в Евросоюзе

Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс может принести проблемы Киеву, так как его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции Евросоюза, пишет украинское издание Kyiv Independent, ссылаясь на нидерландского журналиста Герта Хана.

«Вилдерс остается близок к Орбану. Их взаимодействие с Робертом Фицо, <...>, может оказать на разработку будущих санкционных пакетов ЕС», — заявил Хан.

В публикации говорится, что победа «Партии свободы» (PVV) Вилдерса на парламентских выборах сменит вектор политики Нидерландов как безоговорочного союзника Украины. PVV выступает против военной и финансовой помощи Киеву, так как это, по мнению представителей партии, ослабляет обороноспособность собственной страны. Кроме этого, журналисты отмечают «пророссийские» взгляды самого Вилдерса.

Журналисты напомнили, что Герт Вилдерс высказывался против русофобии на Западе и отмечал негативный эффект антироссийских санкций на экономику Нидерландов.

До этого официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что результаты парламентских выборов в Нидерландах, где победу одержала правая «Партия свободы» Герта Вилдерса, не подорвут членство страны в Европейском союзе (ЕС).

Ранее глава французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен связала выборы в Нидерландах с недовольством миграционной политикой ЕС.