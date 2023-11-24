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На Кубе президент принял участие в демонстрации поддержки Палестины

Президент Кубы возглавил шествие в поддержку Палестины

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Jason DeCro/AP

Президент Кубы Мигель Диас-Канель возглавил шествие в поддержку Палестины, в котором приняли участие более 100 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы сопровождаем марш палестинской и кубинской молодежи в Гаване. Наши сердца, а также наши действия всегда будут с Палестиной. Пусть геноцид, совершаемый Израилем при открытой поддержке Соединенных Штатов, прекратится раз и навсегда», — заявил Диас-Канель.

Участники демонстрации несут флаги Палестины и транспаранты с призывом осудить Израиль, а также скандировали лозунги с требованием прекратить боевые действия в секторе Газа.

До этого руководитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что настроен несколько «пропалестински» в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

Таким образом дипломат прокомментировал свою недавнюю встречу с израильским президентом Ицхаком Герцогом.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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