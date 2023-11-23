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Байден заявил, что США не сдаются в вопросе о возвращении американских граждан из РФ

Байден: США не сдаются в вопросе о возвращении Гершковича и Уилана из РФ

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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден заявил, что вашингтонская администрация не прекращает предпринимать усилия с целью возвращения в США из России арестованного Эвана Гершковича и осужденного Пола Уилана. Его слова передает пресс-пул Белого дома.

Отвечая на вопрос, есть ли у него послание для Гершковича и Уилана, Байден заявил: «Мы не сдаемся».

До этого телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепа сообщил, что США сделали России «серьезное предложение» во время обсуждения освобождения Пола Уилана.

Как рассказал телеканалу представитель Госдепа, госсекретарь США Энтони Блинкен «по-прежнему намерен вернуть Пола домой».

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан свою вину отрицает.

В октябре Мосгорсуд отказал в апелляции на продление ареста обвиняемого в шпионаже корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Журналиста арестовали в России в конце марта этого года. С тех пор он находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы. В сентябре адвокаты Гершковича направили жалобу на решение о продлении ареста на три месяца.

Ранее в Кремле прокомментировали запрос о местонахождении украинского журналиста.

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