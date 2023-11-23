Израиль подтвердил получение списка освобождаемых заложников

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что еврейское государство получило предварительный список имен заложников, подлежащих освобождению.

Как говорится в сообщении канцелярии, ответственные должностные лица «проверяют детали списка и в эти моменты находятся на связи со всеми семьями».

23 ноября посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что обмен заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет осуществлен по формуле «3 к 1».

До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на американского и египетского чиновников писала, что задержка начала перемирия между Израилем и ХАМАС связана с неполными данным по пленным в списках палестинского движения.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. По соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.