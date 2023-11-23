В США рассказали, почему конфликт на Ближнем Востоке вредит Байдену

Президент США Джо Байден сталкивается с проблемами из-за позиции США по новому обострению палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке, пишет The Guardian. По мнению американского обозревателя издания Мойры Донеган, поддержка Израиля со стороны Вашингтона приводит к потере молодых избирателей, прогрессистов, а также американцев арабского и мусульманского происхождения.

«Байден находится в отчаянном положении, а его рейтинг одобрения упал до самого низкого уровня за всю историю: 40%. Опрос показал, что у него особенно плохие отношения с демократами и молодыми избирателями, многие из которых недовольны тем, как он решает проблему, которая обнажает растущий раскол внутри партии: нападение Израиля на палестинцев в Газе после атаки ХАМАСА 7 октября <...> Ястребиная поддержка войны Израиля была интенсивной, а риторика Белого дома часто казалась безразличной или откровенно враждебной по отношению к озабоченностям по поводу судьбы мирных палестинцев», — говорится в тексте.

Как отмечает Донеган, Байден принадлежит к поколению, которое, возможно, более остро осознает уязвимость евреев из-за близости ко Второй мировой войне. Она добавляет, что молодые американцы в большей степени думают о войне с терроризмом в начале 21-го века, вспоминая о бессмысленных конфликтах, которые вели сами США.

«Каждая сторона исходит из того, что, по их мнению, является окончательными уроками их эпохи — 20-го века для Байдена и 21-го века для лагеря сторонников прекращения огня. Результаты следующих выборов вполне могут зависеть от того, смогут ли они вовремя найти друг друга», — подчеркивается в материале.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве.

Ранее в США назвали очень плохой сделку Израиля с ХАМАС.