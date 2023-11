В МИД РФ прокомментировали рассуждения Борреля о мире на Украине

MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что рассуждения главы евродипломатии Жозепа Борреля о мире на Украине являются ширмой для продолжения политики сдерживания России. Ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что глава евродипломатии продолжает голословно обвинять Россию в якобы желании затянуть конфликт, однако при этом сам Боррель публично заявлял, что «ЕС мог бы прекратить столкновения за один день, так как без массированной внешней поддержки Киев не сможет продолжать боевые действия».

«Но поставки западного оружия Киеву, которые Евросоюз хочет растянуть еще как минимум на четыре года, подготовка боевиков ВСУ на военных базах в странах ЕС – и есть та самая инвестиция в продолжение вооруженного конфликта», — заявила дипломат.

По ее мнению, «рассуждения о мире, пренебрежение усилиями международных посредников и навязывание мертворожденной «формулы Зеленского» — лишь политическая ширма для продолжения политики сдерживания России».

14 ноября Боррель опубликовал статью «In the Eye of the Hurricane» («В центре бури»). В ней говорится, что Евросоюз столкнулся с серьезным вызовом, в связи с необходимостью продолжать поддерживать Украину и одновременно стараться урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. Боррель считает, что ЕС должен продолжать оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется.

Ранее Украина выразила беспокойство из-за разговоров на Западе о возможных переговорах с РФ.