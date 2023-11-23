Боевое крыло ХАМАС подтвердило начало перемирия 24 ноября

Перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС начнется утром 24 ноября и продлится в течение четырех дней. Об этом сообщило боевое крыло палестинского движения, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

Как отметили представители ХАМАС, во время перемирия обе стороны должны соблюдать режим прекращения огня. Более того, уже сейчас израильская авиация остановила все полеты над южными районами сектора Газа.

Также ожидается, что самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перестанут летать в воздушном пространстве города Газа и над северными районами палестинского анклава. Однако, согласно заявлению, речь идет о временном прекращении полетов — ежедневно с 10:00 до 16:00 (с 11:00 до 17:00 мск).

«За каждого израильского заложника будут освобождены трое палестинских заключенных, включая женщин и детей. В течение четырех дней будут освобождены 50 пленных — женщин и детей в возрасте до 19 лет», — добавили представители боевого крыла ХАМАС.

Кроме того, в публикации говорится о продолжении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Каждый день во время перемирия во все районы анклава должны прибывать по 200 грузовиков с медикаментами и другими товарами первой необходимости.

Незадолго до этого Министерство иностранных дел Катара сообщило, что перемирие в зоне ближневосточного конфликта должно начаться 24 ноября в 7:00 (8:00 мск).

Ранее в США рассказали, с чем связана задержка начала перемирия в секторе Газа.