Трамп собрался в гости к избранному президенту Аргентины

Бывший президент США Дональд Трамп созвонился с избранным руководителем Аргентины Хавьером Милеем, передает Reuters. Как заявили в пресс-службе аргентинского политика, экс-глава Белого дома пообещал ему приехать в Буэнос-Айрес для личной встречи с ним.

Как отмечает Reuters, в пресс-службе Милея не стали называть сроков возможной поездки Трампа в Аргентину. Агентство добавляет, что представители экс-президента США пока не комментировали информацию о его визите в Латинскую Америку.

Второй тур президентских выборов прошел в Аргентине 19 ноября. Милей получил свыше 50% голосов избирателей, обыграв кандидата от власти — министра экономики Аргентины Серхио Масса. Инаугурация избранного президента Аргентины состоится 10 декабря. К слову, в западной прессе ультраправого политика Милея часто сравнивают с Трампом, называя его уменьшенной копией бывшего президента США.

Ранее избранного президента Аргентины назвали фашистом.