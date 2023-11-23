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Президент Литвы призвал главу МИД успокоиться из-за слов о «российской угрозе»

Президент Литвы призвал главу МИД успокоиться после слов об угрозе со стороны РФ

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к министру иностранных дел республики Габриэлюсу Ландсбергису, призвав его сохранять спокойствие и воздержаться от заявлений «из кустов» по поводу военной угрозы со стороны России. Его слова передает ТАСС.

Таким образом литовский лидер отреагировал на высказывание руководителя внешнеполитического ведомства страны, который указал на существование «российской угрозы» для государств Балтии и НАТО. По словам дипломата, в случае продолжения украинского конфликта Москва может начать боевые действия против западных стран.

Однако, как сказал Науседа, в последнее время на линии соприкосновения не происходило ничего неожиданного. В связи с этим президент предложил Ландсбергису «сесть и успокоиться».

«Такие высказывания из кустов не придают ничего положительного нашему имиджу», — подчеркнул глава республики.

Он добавил, что необдуманные заявления могут повлиять на решения потенциальных инвесторов. В частности, речь идет о выделении средств для развития литовской экономики.

23 ноября чешский президент Петр Павел заявил, что Россия представляет собой «главную угрозу» для безопасности европейских стран. Как он сказал, в настоящее время государства Европейского союза (ЕС) готовятся к интенсивному вооруженному противостоянию.

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что «истеричные настроения» совершенного не красят представителей Праги.

Ранее в НАТО заявили об отсутствии немедленной военной угрозы для союзников со стороны России.

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