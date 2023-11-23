Глава МИД Британии Кэмерон встретился с Нетаньяху

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщает Sky News.

Стороны провели переговоры, посвященные продолжающемуся конфликту между Израилем и ХААМС, а также обсудили договоренности о временном прекращении огня, следует из текста.

В ходе встречи Кэмерон подчеркнул, что Великобритания солидарна с Израилем после нападения ХАМАС на территорию еврейского государства 7 октября. Он также отметил важность диалога по гуманитарному перемирию. Следует использовать все возможности для спасения заложников и доставки помощи в анклав, считает глава МИД Британии.

До этого сообщалось, что Кэмерон прибыл на Ближний Восток, где должен встретиться с лидерами Израиля и Палестины.

Кэмерон прилетел утром в Израиль и вместе с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном посетил кибуц Беэри, находящийся у границы с сектором Газа.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее Сунак анонсировал увеличение помощи палестинцам от Британии.