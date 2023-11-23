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Премьер Израиля заявил о решимости властей освободить всех заложников ХАМАС

Нетаньяху: Израиль настроен освободить всех заложников ХАМАС, несмотря на вызовы

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Ronen Zvulun/Reuters

Правительство Израиля сталкивается со множеством вызовов в процессе освобождения людей, оказавшихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Об этом в ходе встречи с британским министром иностранных дел Дэвидом Кэмероном рассказал глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

Он отметил, что сначала израильские власти рассчитывают добиться освобождения первой группы пленных. При этом руководство страны «полно решимости», чтобы после завершения первого этапа освободить всех заложников в секторе Газа.

«Мы надеемся освободить наших заложников, и на этом пути есть много вызовов», — добавил Нетаньяху.

Также он обратил внимание на готовность Израиля и дальше добиваться выполнения задач, поставленных в рамках военной операции. В том числе речь идет о полном уничтожении политической и военной инфраструктуры ХАМАС на территории палестинского анклава.

22 ноября правительство Израиля одобрило сделку с движением ХАМАС, предполагающую освобождение заложников в обмен на временное перемирие. Согласно плану, режим прекращения огня должен действовать в течение четырех дней.

Позже американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что первые два дня после начала освобождения пленных станут «тестовыми». По данным СМИ, за это время стороны конфликта оценят эффективность выполнения достигнутых договоренностей.

Ранее в США назвали причину задержки начала перемирия в секторе Газа.

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