Жители Фолклендских островов после обещания новоизбранного аргентинского президента Хавьера Милея вернуть территории в состав Аргентины заявили, что хотят остаться частью Великобритании. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

По данным СМИ, жители хотят «жить в свободе» и с правительством, которым они сами выбрали. По словам председателя законодательного собрания островов Марка Полларда, остова принадлежат Соединенному королевству и их суверенитет не будет обсуждаться.

«Жители Фолклендских островов сегодня настояли, что они останутся «частью семьи Великобритании», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Великобритания не намерена пересматривать статус Фолклендских островов, несмотря на заявления новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея о планах вернуть архипелаг.

Между властями Британии и Аргентины существует давний спор за право обладания Фолклендскими островами. В 1982 году между странами произошел военный конфликт, который длился несколько недель и закончился поражением Аргентины.

В 2013 году на островах прошел референдум, на котором местные жители высказались за сохранение статуса заморской территории Великобритании.

Ранее экс-премьер России Дмитрий Медведев заявлял, что Аргентина справедливо борется за возвращение своего суверенитета над Фолклендскими островами.