Лукашенко отметил провокационный характер некоторых партнеров по ОДКБ

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что некоторых партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «штормит» в публичных высказываниях, а их поступки имеют провокационный характер. Его слова передает БелТА.

«Некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер», — утверждает белорусский лидер.

Он полагает, что при наличии недопониманий следует озвучивать претензии в режиме оффлайн, а не «разговаривать через вбросы в средства массовой информации».

По мнению Лукашенко, тот факт, что члены объединения собрались вместе за круглым столом, свидетельствует о том, что происходит адекватная реакция и оценка «вызовов времени» и готовность противостоять им сообща.

23 ноября лидеры стран ОДКБ начали встречу в Минске. В организацию входят шесть стран. Помимо России это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя от участия в саммите 23 ноября отказалась. Также она не участвовала в совете глав минобороны стран ОДКБ.

Ранее Лукашенко отреагировал на отсутствие Армении на саммите ОДКБ.