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На Украине занялись разработкой общего закона о мобилизации

Украинский депутат Арахамия заявил, что в Раде разрабатывают закон о мобилизации

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Gleb Garanich/Reuters

В Верховной раде Украины совместно с Минобороны и Генштабом страны разрабатывается комплексный закон о военной мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Сейчас мы пытаемся разработать комплексный документ, который бы касался таких вопросов: «Что делать с людьми, которые уже 2 года воюют без ротации?», «Почему не могут демобилизоваться инвалиды 1 и 2 групп?», «[Почему] бойцы, прошедшие плен, сейчас не имеют возможности демобилизоваться?» — написал Арахамия.

20 ноября сообщалось, что на Украине планируют внести изменения в закон о военной службе и расширить перечень подлежащих призыву граждан страны.

В случае принятия законопроекта в ряды ВСУ можно будет призывать заключенных, студентов и ряд других категорий граждан, ранее призыву не подлежавших.

До того сообщалось, что около 20 тысяч призванных мужчин покинули Украину после начала мобилизации.

Ранее министр обороны Шойгу рассказал, почему сдаются украинские военные.

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