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Генсек ОДКБ уточнил статус Армении в организации

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: Армения не выходила из организации

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что речи о выходе Армении из организации на данный момент не идет. Об этом сообщает ТАСС.

«Речи о том, что Республика Армения выходит из состава ОДКБ, в настоящее время не идет», — заявил он.

По его словам, работа армянской стороны в организации продолжается.

«Многосторонние контакты в рамках ОДКБ проходят в рабочем режиме», — сказал Тасмагамбетов.

Также лидеры государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали пакет документов по итогам саммита, который прошел в Минске.

23 ноября лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провели встречу в Минске. В организацию входят шесть стран. Помимо России — это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя от участия в саммите 23 ноября отказалась. Также она не участвовала в совете глав минобороны стран ОДКБ.

Ранее Лукашенко отреагировал на отсутствие Армении на саммите ОДКБ.

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