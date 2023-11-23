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Песков оценил отсутствие армянской делегации на саммите ОДКБ в Минске

Песков: Кремль сожалеет из-за отсутствия армянской делегации на саммите ОДКБ

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MGIMO360 TV/YouTube

Москва сожалеет, что Ереван не отправил ни одного своего представителя на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, интервью с которым в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Таким образом представитель российского президента прокомментировал отсутствие делегации Армении на мероприятии. При этом он не исключил, что лидеры стран ОДКБ обсудят данный вопрос в ходе совместного заседания.

«Мы можем выразить сожаление в этой связи. ОДКБ продолжает свою работу. Безусловно, этот армянский фактор, так называемый, он, наверняка, будет на повестке дня», — указал Песков.

Он добавил, что государства — члены организации заинтересованы в продолжении сотрудничества с Ереваном. Также пресс-секретарь выразил надежду, что Армения не намерена менять вектор своей внешней политики и продолжит оставаться союзником России по многим направлениям.

«Будем дальше с ними разговаривать», — подытожил представитель главы государства.

23 ноября в столице Белоруссии стартовал саммит ОДКБ, в котором принимает участие российский президент Владимир Путин. Однако за несколько недель до мероприятия армянский премьер-министр Никол Пашинян оповестил белорусского лидера Александра Лукашенко, что не намерен участвовать в заседаниях.

Ранее в министерстве иностранных дел Армении оценили возможность выхода из ОДКБ.

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