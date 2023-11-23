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Лукашенко рассказал, как Украина создала угрозу для всего мира

Лукашенко назвал бесконтрольные поставки оружия Киеву угрозой для всего мира

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западная военная помощь для Украины рискует стать проблемой для всего мирового сообщества, передает БелТА. По его словам, отсутствие контроля за вооружениями приводит к тому, что оно оказывается на черных рынках.

«Не секрет, что поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки. Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира. Особенно сейчас, когда разгорается новый очаг на Ближнем Востоке», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что противостояния на региональном уровне могут перекинуться на другие государства. Лукашенко подчеркнул, что речь идет о конфликтах с использованием современных типов оружия.

Ранее Лукашенко выразил уверенность, что однажды Киев попросит помощи у Москвы и Минска.

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