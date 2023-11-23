Аргентинской экономике предрекли крах из-за отказа от старых партнеров в пользу Украины

Из-за победы на аргентинских выборах Хавьера Милея страна взяла курс на развитие сотрудничества с Западом и Украиной. Разрыв отношений с Китаем, Россией, Бразилией грозит Аргентине экономическим крахом, убежден политолог Петр Колчин. Именно эти государства держали страну «на плаву», заявил он в беседе с телеканалом «360».

«Курс на Запад ослабит экономические возможности Аргентины, потому что именно торговля с Бразилией, Китаем, сотрудничество с Россией и другими крупными центрами формирующегося многополярного мира держали Аргентину на плаву и давали ей возможности для развития», — заявил Колчин, назвав попытку наладить отношения с Киевом «шагом к катастрофе» для Аргентины.

По мнению Колчина, звонок избранного президента украинскому лидеру Владимиру Зеленскому – часть популистской повестки, так как обеим странам нечего друг другу предложить. У Аргентины, по его мнению, слишком ограниченные дипломатические и политические возможности и финансы.

«Владимир Зеленский сам отказался ехать в Аргентину во многом в связи с тем, что Украине такой друг не важен — денег не даст, оружия не даст», — убежден политолог. — Это взаимоотношения двух геополитических аутсайдеров, которые неумолимо тянутся к своему краху».

Напомним, накануне Хавьер Милей созвонился с Зеленским и предложил ему провести в южноамериканской стране конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта. В свою очередь Зеленский пригласил Милея в Киев.

Политолог ранее назвал победу Милея в выборах глобальным экспериментом США.