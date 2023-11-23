Россия и Норвегия ведут диалог о работе КПП на границе

В посольстве России в Норвегии заявили, что две страны обсуждают работы единственного контрольно-пропускного пункта (КПП) на общей границе, передает РИА Новости.

«Российская и норвежская стороны находятся в диалоге по различным каналам в отношении вопросов, касающихся функционирования пункта пропуска через совместную границу», — сказали в диппредставительстве.

Там добавили, что есть основания рассчитывать, что пропускной пункт не будет закрыт.

До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна готова закрыть пункт пропуска на границе с Россией, следуя примеру Финляндии.

Единственный КПП «Стурскуг» («Борисоглебский») расположен на границе норвежской провинции (фюльке) Тромс и Финнмарк и Мурманской области.

22 ноября стало известно, что Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного погранперехода Райя-Йоосеппи, находящегося в Мурманской области. Пункты пропуска не будут работать до 23 февраля следующего года, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. В Хельсинки столь резкий шаг объясняют желанием обеспечить безопасность своих граждан и не допустить наплыва нелегальных мигрантов. Финские власти даже обратились в европейское пограничное агентство Frontex с просьбой выделить 60 сотрудников для усиления охраны границы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия включила Норвегию в список недружественных стран.