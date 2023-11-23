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В Финляндии заявили о возможности полной блокировки границы с Россией

Премьер-министр Финляндии Орпо: при наплыве мигрантов граница с РФ будет закрыта

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Lehtikuva/Reuters

Финляндия рассмотрит вопрос о полном закрытии границы с Россией, если сочтет, что поток нелегальных мигрантов не прекратится. Об этом сообщает телерадиоканал Yle.

Глава правительства Финляндии Петтери Орпо в эфире программы A-studio заявил о наличии признаков того, что людей к российско-финской границе привозят из третьих стран, при этом речь идет о сотнях человек.

«Если эта деятельность [по движению просителей убежища без надлежащих документов к финской границе] продолжится и расширится, признаки чего у нас имеются, то нам придется рассмотреть вопрос о закрытии границы и сделать это», – рассказал премьер.

Он также заявил, что подобная деятельность угрожает национальной безопасности Финляндии.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 ноября Финляндия подтвердила решение закрыть почти все КПП с РФ до конца февраля 2024 года.

Столь резкий шаг в Хельсинки объясняют желанием обеспечить безопасность своих граждан и не допустить наплыва нелегальных мигрантов.

Ранее в Совфеде оценили, будет ли Россия отвечать на решение Финляндии закрыть почти все КПП.

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