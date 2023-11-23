Путин заявил о продолжении антитеррористической операции ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин рассказал представителям стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о проведении операции «Наемник», направленной на борьбу с террористическими группировками. Слова главы государства передает РИА Новости.

Как отметил российский лидер, Москва последовательно укрепляла сотрудничество с другими странами для решения соответствующих задач. В частности, стороны наращивали взаимодействие по линии правоохранительных органов и спецслужб.

«Продолжено проведение операции ОДКБ «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», — добавил президент, выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

23 ноября российский лидер Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ. Ожидается, что на мероприятии представители государств — участников обсудят вопросы развития коллективной безопасности и текущую геополитическую обстановку в мире.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, на полях саммита президент обязательно пообщается с лидерами зарубежных стран. Однако двусторонние встречи Путина с иностранными коллегами не предусмотрены.

Ранее в Белоруссии назвали главную задачу, которая стоит перед странами ОДКБ.