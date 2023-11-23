Лукашенко отреагировал на отсутствие Армении на саммите ОДКБ

Белорусский президент Александр Лукашенко отреагировал на отсутствие Армении на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова передает БелТА.

Глава государства пояснил, что участники ОДКБ обсудили ситуацию на Кавказе и пришли к выводу, что проблемные вопросы всегда «были и будут».

«Если мы их намерены решать, то их надо решать за столом переговоров, не делать демарши без причин», — полагает белорусский лидер.

23 ноября лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали встречу в Минске. В организацию входят шесть стран. Помимо России это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя от участия в саммите 23 ноября отказалась. Также она не участвовала в совете глав минобороны стран ОДКБ.

Ране в МИД Армении высказались о разногласиях с Россией.