Во время выступления Пашиняна в здании правительства Армении отключился свет

Во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства республики ненадолго отключилось электричество. Об этом сообщает News.am.

Трансляцию заседания вели телеканалы. На записи видно, как глава кабмина произносит речь, и в это время на несколько секунд в зале полностью погас свет. В связи с этим Пашинян отклонился от темы, которая обсуждалась на заседании.

«Это то, о чем я говорил с вами, господин (министр территориального управления и инфраструктур Гнел) Саносян, и сегодня у меня на эту тему был разговор с руководителем администрации (премьера. — «Газета.Ru»). Мы постоянно поднимаем вопрос качества электроэнергии в Армении и при этом непоследовательны. Сколько можно давать поручений, нельзя же 10 лет давать поручения об одном и то же», — сказал Пашинян.

По его словам, в Армении и «в этом здании» некачественное энергоснабжение.

«Я утром говорил руководителю администрации, в кабинетах свет постоянно мигает, и никого не удивляет отключение электричества», — сказал премьер.

До этого Пашинян рассказал, от кого зависит будущее Армении.

Ранее Медведев задумался о судьбе Пашиняна.