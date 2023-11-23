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Посол Израиля назвал условие реализации концепции двух государств на Ближнем Востоке

Бен Цви: создание независимой Палестины возможно при полной безопасности Израиля

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что реализация принципа двух государств на Ближнем Востоке возможна при условии обеспечения полной безопасности еврейского государства. Советующее заявление он сделал в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что Израиль неоднократно заявлял о концепции двух государств с независимой Палестиной, предлагая различные варианты ее реализации. Однако «никто нам не предложил вариант, который бы устроил те силы, которые хотят нас уничтожить», отметил Бен-Цви.

Образование независимого государства Палестина возможно, но при отсутствии любых угроз в сторону Израиля, констатировал посол.

«Не только независимое существование, но и безопасное. Чтобы нашей стране не было угрозы со стороны кого бы то ни было. Тогда можно будет о чем-то разговаривать», — сказал он.

До этого глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что конфликт на Ближнем Востоке должен быть разрешен созданием и признанием независимого палестинского государства.

«Окончательным решением является создание палестинского государства, которое гарантирует безопасность Израиля <...> Предложение двух государств содержится в выводах последнего Совета и является позицией ЕС», — пояснил Альбарес.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее Си Цзиньпин и Макрон назвали способ решения конфликта на Ближнем Востоке.

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