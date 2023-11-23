Глава МИД Британии находится с визитом на Ближнем Востоке

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в четверг, 23 ноября, прибыл на Ближний Восток, должен встретиться с лидерами Израиля и Палестины. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на заявление внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

По его информации, Кэмерон прилетел утром в Израиль и вместе с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном посетил кибуц Беэри, находящийся у границы с сектором Газа.

13 ноября Дэвид Кэмерон занял пост главы британского МИД. В своем первом комментарии в новой должности политик заявил о готовности помогать «обеспечивать безопасность и процветание» страны.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон удваивает свою помощь палестинцам, чтобы постараться прекратить «страдания невинных гражданских лиц».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС заявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения.

Ранее в Британии призвали израильских военных к сдержанности.